Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Локопласт» - первый на вторичном Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид

До 20 лет лишения свободы грозит иностранцу в Удмуртии за интимную переписку с несовершеннолетними в «Телеграм»

12:30, 30 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
До 20 лет лишения свободы грозит иностранцу в Удмуртии за интимную переписку с несовершеннолетними в «Телеграм»
12:30, 30 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
123
0
#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#Телеграм\n#секс\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Dimitri Karastelev)
123
0

По данным следствия, он предлагал потерпевшим заняться с ним сексом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд заключил под стражу 22-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый, будучи гражданином иностранного государства, в период с июля по август 2024 года находился на территории России и вёл в «Телеграм» циничную переписку с несовершеннолетними на темы для взрослых, отправлял порнографические изображения и предлагал заняться с ним сексом.

В судебном заседании обвиняемый согласился с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Изучив представленные материалы, Первомайский районный суд Ижевска заключил фигуранта под стражу на два месяца, до 2 декабря.

12:30, 30 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
123
0
#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#Телеграм\n#секс\n#суды