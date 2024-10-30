До 20 лет лишения свободы грозит иностранцу в Удмуртии за интимную переписку с несовершеннолетними в «Телеграм»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд заключил под стражу 22-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый, будучи гражданином иностранного государства, в период с июля по август 2024 года находился на территории России и вёл в «Телеграм» циничную переписку с несовершеннолетними на темы для взрослых, отправлял порнографические изображения и предлагал заняться с ним сексом.

В судебном заседании обвиняемый согласился с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Изучив представленные материалы, Первомайский районный суд Ижевска заключил фигуранта под стражу на два месяца, до 2 декабря.