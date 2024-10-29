Из-за некачественной воды в Воткинском районе приостановили работу школы

Воткинск. Удмуртия. Из-за некачественной воды в Воткинском районе на семь суток приостановили работу школы. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что водопроводная вода в здании Верхнепозимской школы не отвечает требованиям безопасности. В ней зафиксировали превышение нормативов по показателям общих колиформных бактерий, энтерококков.

Учитывая риск причинения вреда здоровью учеников, суд, в ходе заседания 28 октября, приостановил деятельность образовательного учреждения на семь суток.