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Из-за некачественной воды в Воткинском районе приостановили работу школы

16:40, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Из-за некачественной воды в Воткинском районе приостановили работу школы
16:40, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
26
0
#Воткинский район\n#проверка школы\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
26
0

Деятельность учреждения прекратили на неделю.

Воткинск. Удмуртия. Из-за некачественной воды в Воткинском районе на семь суток приостановили работу школы. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что водопроводная вода в здании Верхнепозимской школы не отвечает требованиям безопасности. В ней зафиксировали превышение нормативов по показателям общих колиформных бактерий, энтерококков.

Учитывая риск причинения вреда здоровью учеников, суд, в ходе заседания 28 октября, приостановил деятельность образовательного учреждения на семь суток.

16:40, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
26
0
#Воткинский район\n#проверка школы\n#суды