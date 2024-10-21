Обвиняемого в краже церковного золота ижевчанина заключили под стражу

Шаркан. Удмуртия. Обвиняемому в краже церковного имущества жителю Ижевска избрали меру пресечения. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, в январе 2024 года 47-летний обвиняемый находился в Приходе храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Шаркан. Из церкви он похитил золотые украшения, дарованные прихожанами храма, на сумму свыше 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемым оказался безработный мужчина, ранее судимый за кражи. Установлено, что она зашёл в храм под видом прихожанина и снял с иконы несколько цепочек и колец, после чего скрылся. Краденое он сдал в ижевский ломбард.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц, до 16 ноября 2024 года.