Кизнер. Удмуртия. Жителя Удмуртии заподозрили в поджоге супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, подозреваемый проживал с 31-летней супругой и двумя малолетними детьми. Мужчина долго не работал и злоупотреблял спиртным, из-за чего между супругами образовалась взаимная неприязнь. Ночью с 15 на 16 сентября во время очередного конфликта фигурант облил жену бензином и поджёг.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевшая через непродолжительное время скончалась в больнице. Отмечается, что в результате пожара сгорел дом. Подозреваемый вместе с детьми успел эвакуироваться.

Мужчину задержали. Следователь готовит ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

UPD: Подозреваемый дал признательные показания. Суд заключил его под стражу на два месяца.