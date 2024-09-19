За продажу мака иностранцу в Удмуртии грозит до 20 лет тюрьмы

Воткинск. Удмуртия. Продававшего мак гражданина Азербайджана задержали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчина торговал в одном из торговых павильонов Воткинска. Сотрудники УНК задержали 42-летнего фигуранта по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У него полицейские обнаружили и изъяли 29 пакетов и два мешка с семенами мака, в которых содержались примеси маковой соломы. Общая сумма запрещённого вещества составила почти 1,3 кг.

Установлено, что злоумышленник продавал товар для последующего изготовления запрещёнки.

На данный момент подозреваемого поместили в СИЗО. За данное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.