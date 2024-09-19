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За продажу мака иностранцу в Удмуртии грозит до 20 лет тюрьмы

13:50, 19 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За продажу мака иностранцу в Удмуртии грозит до 20 лет тюрьмы
13:50, 19 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
41
0
#Воткинск\n#наркотики\n#Азербайджан\n#суды
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
41
0

Мужчина помещён в изолятор.

Воткинск. Удмуртия. Продававшего мак гражданина Азербайджана задержали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчина торговал в одном из торговых павильонов Воткинска. Сотрудники УНК задержали 42-летнего фигуранта по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У него полицейские обнаружили и изъяли 29 пакетов и два мешка с семенами мака, в которых содержались примеси маковой соломы. Общая сумма запрещённого вещества составила почти 1,3 кг.

Установлено, что злоумышленник продавал товар для последующего изготовления запрещёнки.

На данный момент подозреваемого поместили в СИЗО. За данное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

13:50, 19 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
41
0
#Воткинск\n#наркотики\n#Азербайджан\n#суды