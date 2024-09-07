Гараж, баня и автомобиль сгорели в Удмуртии из-за неосторожной сварки

Каракулино. Удмуртия. Из-за неосторожной сварки в селе Кулюшево Каракулинского района сгорели гараж, баня и автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Мужчина менял на автомобиле «Нива Шевроле» пороги и допустил попадание искры в салон. В результате загорелись машина, надворные постройки и обшивка фронтона дома на площади 59 кв. м. Также повреждена стена веранды.

Огнеборцы смогли не допустить распространение огня на двухквартирный дом и эвакуировать три 40-литровых газовых баллона.

МЧС по республике напоминает, что при проведении электрогазосварочных работ необходимо соблюдать осторожность.