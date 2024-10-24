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Работники противопожарной службы установили 15 пожарных извещателей одиноким пенсионерам в селе Каракулино

11:45, 24 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Работники противопожарной службы установили 15 пожарных извещателей одиноким пенсионерам в селе Каракулино
11:45, 24 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
252
0
#Удмуртия\n#Каракулино\n#Каракулинский район\n#пожарная безопасность
Источник фото: ИА «Сусанин»
252
0

Им также объяснили принцип их работы.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии в рамках подготовки к пожароопасному сезону были проведены профилактические подворовые обходы в селе Каракулино. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртской Республики.

В рамках мероприятия были осмотрены хозяйства, в которых проживают одинокие пенсионеры. В их домах установили 15 автономных пожарных извещателей. Гражданам также объяснили принцип их работы. Установка проводилась на безвозмездной основе по спискам многодетных семей и незащищённых групп населения.

«Установка в домах автономных пожарных извещателей – один из способов профилактики пожаров. Это специальный датчик, который в случае задымления предупредит об опасности громким звуковым сигналом», – отмечают в противопожарной службе.

11:45, 24 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
252
0
#Удмуртия\n#Каракулино\n#Каракулинский район\n#пожарная безопасность