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В Удмуртии начали доследственную проверку после гибели двух человек на пожаре в Каракулинском районе

12:30, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии начали доследственную проверку после гибели двух человек на пожаре в Каракулинском районе
12:30, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
246
0
#Каракулинский район\n#пожары\n#гибель людей\n#доследственная проверка
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
246
0

Предположительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём при курении.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии начали доследственную проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Каракулинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным проверки, в ночь на 23 января 2025 года в деревне Пинязь сгорел одноэтажный частный дом. В огне погибли жильцы — 56-летний мужчина и 83-летняя женщина, злоупотреблявшие алкоголем. Предположительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём при курении.

В рамках проверки назначаются экспертизы, опрашиваются очевидцы и соседи погибших.

12:30, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
246
0
#Каракулинский район\n#пожары\n#гибель людей\n#доследственная проверка