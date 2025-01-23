В Удмуртии начали доследственную проверку после гибели двух человек на пожаре в Каракулинском районе

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии начали доследственную проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Каракулинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным проверки, в ночь на 23 января 2025 года в деревне Пинязь сгорел одноэтажный частный дом. В огне погибли жильцы — 56-летний мужчина и 83-летняя женщина, злоупотреблявшие алкоголем. Предположительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём при курении.

В рамках проверки назначаются экспертизы, опрашиваются очевидцы и соседи погибших.