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В Ижевске появится мемориальная доска в честь конструктора Владимира Крупина

17:50, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске появится мемориальная доска в честь конструктора Владимира Крупина
17:50, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#Алнашский район\n#память
Источник фото: t.me/nvtoykina
85
0

Также новые мемориальные доски и бюсты установят в Каракулинском и Алнашском районах.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске установят памятную доску, посвящённую конструктору стрелкового оружия «Ижмаша» Владимиру Крупину. Об этом в своём телеграм-канале рассказала вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина. 

Данное решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по увековечению памяти в Удмуртии. 

Также члены комиссии решили, что ещё две мемориальные доски будут установлены в Каракулинском районе. Одну из них посвятят заслуженному учителю России Владимиру Буторину, а вторую — погибшему при исполнении воинского долга участнику СВО Павлу Маслову.

В Алнашском районе появятся два памятника-бюста: Герою Советского Союза Ивану Клевцову и полному кавалеру Ордена Славы Александру Виноградову. 

17:50, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#Алнашский район\n#память