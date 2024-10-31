В Ижевске появится мемориальная доска в честь конструктора Владимира Крупина

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске установят памятную доску, посвящённую конструктору стрелкового оружия «Ижмаша» Владимиру Крупину. Об этом в своём телеграм-канале рассказала вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина.

Данное решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по увековечению памяти в Удмуртии.

Также члены комиссии решили, что ещё две мемориальные доски будут установлены в Каракулинском районе. Одну из них посвятят заслуженному учителю России Владимиру Буторину, а вторую — погибшему при исполнении воинского долга участнику СВО Павлу Маслову.

В Алнашском районе появятся два памятника-бюста: Герою Советского Союза Ивану Клевцову и полному кавалеру Ордена Славы Александру Виноградову.