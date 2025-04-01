Каракулино. Удмуртия. Мужчина провалился под лёд в Каракулинском районе Удмуртии. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

1 апреля в 13:10 спасателям поступило сообщение, что в селе Колесниково, напротив церкви, под лёд провалился мужчина. Когда специалисты приехали на аэролодке к месту происшествия, то заметили, что пострадавшему уже помогают.

Ушедший в отпуск спасатель Поисково-спасательной службы Удмуртии заметил провалившегося под лёд мужчину и не растерялся. Он подал верёвку пострадавшему и начал его поддерживать.

В результате с помощью конца Александрова сотрудники ПСС подтянули мужчину к аэролодке, а затем доставили его на берег и передали врачам.