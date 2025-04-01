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Во время отпуска спасатель Удмуртии не дал утонуть провалившемуся под лёд мужчине

15:43, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Во время отпуска спасатель Удмуртии не дал утонуть провалившемуся под лёд мужчине
15:43, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
187
0
#Каракулинский район\n#Удмуртия\n#тонкий лёд\n#спасатели
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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С помощью верёвки он поддерживал пострадавшего до приезда спасательного отряда.

Каракулино. Удмуртия. Мужчина провалился под лёд в Каракулинском районе Удмуртии. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

1 апреля в 13:10 спасателям поступило сообщение, что в селе Колесниково, напротив церкви, под лёд провалился мужчина. Когда специалисты приехали на аэролодке к месту происшествия, то заметили, что пострадавшему уже помогают. 

Ушедший в отпуск спасатель Поисково-спасательной службы Удмуртии заметил провалившегося под лёд мужчину и не растерялся. Он подал верёвку пострадавшему и начал его поддерживать. 

В результате с помощью конца Александрова сотрудники ПСС подтянули мужчину к аэролодке, а затем доставили его на берег и передали врачам. 

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15:43, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
187
0
#Каракулинский район\n#Удмуртия\n#тонкий лёд\n#спасатели