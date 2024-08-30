ОПГ из 14 человек во главе с бывшим полицейским предстанут перед судом в Удмуртии 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии будут судить преступную группу из 14 человек во главе с бывшим полицейским за преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью, мошенничеством, получением взяток и злоупотреблением должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении преступной группы из 14 жителей Ижевска и Сарапула. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности. Помимо этого, 43-летний организатор ОПГ, являющийся бывшим полицейский, и действующий сотрудник полиции обвиняются в мошенничестве, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 годы обвиняемые незаконно осуществляли банковскую деятельность в Ижевске и Сарапуле с помощью более 30 организаций-однодневок, руководителями которых были они и подконтрольные им лица. За финансовое вознаграждение злоумышленники проводили банковские операции по расчетным счетам на общую сумму более 330 млн рублей, с которых они снимали средства и передавали заказчику.

В результате своей противозаконной деятельности участники ОПГ извлекли доход более 38 млн рублей. Обвиняемый, являющийся действующим полицейским, оказывал им покровительство по службе.

Помимо этого, в период с июня по август 2017 года главарь группы путем мошенничества похитил у жителя Сарапула 1,5 млн рублей под предлогом передачи их в качестве взятки работникам МВД за покровительство в работе подпольного казино.

Один из обвиняемых будучи полицейским в 2018-2019 годы получил от жителей Сарапула, занимавшихся незаконным игорным бизнесом и незаконным оборотом алкогольной продукции, взятку суммой более 700 тыс. рублей. Часть выплаты забрал организатор.

В ходе расследования проведено более 70 обысков, допрошено свыше 250 свидетелей. В общей сложности выполнено более 1,5 тыс. следственных действий. Объем собранных материалов превысил 300 томов.

Как добавили в пресс-службе МВД по УР, факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по УР совместно с оперативниками регионального УФСБ. В декабре 2021 года сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД.