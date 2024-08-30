В Кезу подрядчика оштрафовали за нарушение сроков при ремонте спорткомплекса «Олимп»

Кез. Удмуртия. Подрядчика оштрафовали за нарушение сроков выполнения работ по капремонту спортивного комплекса «Олимп» в Кезу. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Несмотря на условия контракта, по которым подрядчик должен был привести в порядок футбольное поле до 30 ноября 2023 года, а также отремонтировать дренажную систему до 29 ноября, он этого не выполнил. В связи с этим районный прокурор возбудил в отношении директора подрядной организации дело об административном правонарушении. В результате руководителя организации оштрафовали почти на 630 тыс. рублей. Администрация Кезского района расторгла с подрядчиком контракт в одностороннем порядке.

Ранее этого подрядчика уже штрафовали на 72 тыс. рублей за неисполнение обязательств по выполнению отдельного этапа «Пляжный футбол».

Напомним, на базе СОК «Олимп» в этом году проходили 33-и Республиканские летние сельские игры. Сроки их проведения пришлось сдвинуть также по вине подрядчика.