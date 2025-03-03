Селты. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги 31-х Республиканских сельских зимних спортивных игр. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Закрытие соревнований состоялось 1 марта. «В такие моменты немного грустно, что всё завершилось. Но игры подтвердили, что сельский спорт живёт и развивается. Мы гордимся нашими спортсменами и верим, что следующие соревнования соберут ещё больше талантов», – отметил министр по физической культуре Удмуртии Денис Парахин.

За победу боролись более 950 спортсменов из сельских районов.

В первой группе* лучшей стала команда Завьяловского района, а второе и третье место – у Увинского и Игрнского районов. Во второй группе в тройку лучших попали Вавожский, Ярский и Шарканский районы. Лидером среди команд в третьей группе стал Юкаменский район, а Селтинский и Дебёсский районы – вторым и третьим.

В рыболовном спорте победителем стал представитель Дебёсского района Юрий Поздеев. Его улов составил 1 288 граммов. Среди соревнований спортивных семей с сыном лучше всего себя проявила семья Митрошиных из Завьяловского района, а среди семей с дочкой – семья Каракуловых из Дебёсского района.

Сильнейшей женской баскетбольной командой стали представительницы Увинского района. В финале у мужчин победила команда Завьяловского района.

Напомним, что церемонию открытия посетил министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв. Он отметил важность развития массового спорта на сельских территориях и поблагодарил организаторов за сохранение традиций.

* Группы были сформированы исходя из из количества жителей в районах. Первая группа – наиболее густонаселённая, а третья – менее.