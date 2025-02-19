Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии в селе Юкаменское введут ограничения скорости движения автомобилей на время проведения здесь XXV Республиканских зимних игр обучающихся (0+). Об этом сообщает администрация Юкаменского района.

Скоростной режим в 20 км/ч введут по улице Вежеевская от улицы 50 лет Октября до заезда на Лыжную базу. Ограничения будут действовать круглосуточно с 20 по 22 февраля.

На время торжественного открытия игр 20 февраля с 17:00 до 19:30 будут установлены дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Осторожно, дети» на участке дороги по улице Вежеевская от улицы 50 лет Октября до улицы Родионова.

Также во время проведения игр, с 20 по 22 февраля, на обозначенном участке дороги будут установлены временные дорожные знаки: «Направление объезда», «Ограничение максимальной скорости» и «Осторожно, дети».

Спортивные игры пройдут на лыжной базе «Лесная сказка» в селе Юкаменское. В соревнованиях поборются свыше 500 юных спортсменов. Они смогут показать себя в лыжных гонках и биатлоне, а также в лыжной эстафете.

Напомним, ранее стало известно, что официальным символом XXV Республиканских зимних спортивных игр учащихся Удмуртии стал заяц.

Фото: пресс-служба администрации Юкаменского района