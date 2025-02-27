Селты. Удмуртия. Перед началом 31-х Республиканских зимних сельских спортивных игр (0+) команду Селтинского района благословил священник. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Открытие игр прошло 26 февраля в Селтинском районе. Перед этим с местной командой пообщался отец Артемий. Также свою поддержку выразил глава района Василий Протопопов, он заявил, что «сплочённость и поддержка друг друга помогут достичь высоких результатов».

В своих соцсетях Василий Протопопов рассказал, что 24 команды из других районов Удмуртии встретили едой, песнями и танцами. Так как сейчас отмечается Масленица, то спортсмены угостились не только перепечами, но и блинами.

Отметим, что для удобства зрителей и участников на время зимних игр организовали автобусный маршрут, который ездит каждые полчаса от автовокзала в Селтах к лыжной базе и обратно. Также автобус останавливается около Селтинской школы.

27 февраля транспорт работает с 08:00 до 16:00, 28 февраля с 08:00 до 17:00, а 1 марта с 08:00 до 14:00.

Напомним, что ранее даты проведения Республиканских зимних сельских спортивных игр перенесли, и теперь они проходят с 26 февраля по 1 марта.