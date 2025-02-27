Удмуртия. Министр спорта России Михаил Дегтярёв приедет на XXXI Республиканские зимние сельские спортивные игры (0+) в Удмуртии. Об этом сообщается в его официальном Телеграм-канале.

Торжественное открытие соревнований состоится 27 февраля в Селтах, начало в 18:00 (0+). За победу на Играх поборются более 950 сельских атлетов в 13 видах спорта.

«Побываю на спортивных объектах, встречусь с тренерами, их воспитанниками и легендарной Галиной Кулаковой», – отмечается в сообщении.