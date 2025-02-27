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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Минспорта России приедет на зимние сельские спортивные игры в Удмуртии

11:28, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Глава Минспорта России приедет на зимние сельские спортивные игры в Удмуртии
11:28, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#сельские спортивные игры\n#спорт\n#Удмуртия
Источник фото: t.me (ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА)
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Также он планирует встретиться с легендарной лыжницей Галиной Кулаковой.

Удмуртия. Министр спорта России Михаил Дегтярёв приедет на XXXI Республиканские зимние сельские спортивные игры (0+) в Удмуртии. Об этом сообщается в его официальном Телеграм-канале.

Торжественное открытие соревнований состоится 27 февраля в Селтах, начало в 18:00 (0+). За победу на Играх поборются более 950 сельских атлетов в 13 видах спорта.

«Побываю на спортивных объектах, встречусь с тренерами, их воспитанниками и легендарной Галиной Кулаковой», – отмечается в сообщении.

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11:28, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
96
0
#сельские спортивные игры\n#спорт\n#Удмуртия