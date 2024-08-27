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Автомобиль «Субару» загорелся в Малопургинском районе

11:30, 27 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Автомобиль «Субару» загорелся в Малопургинском районе
11:30, 27 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#возгорание
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
147
0

Огонь уничтожил моторный отсек, повредил салон и лакокрасочное покрытие кузова машины.

Пугачёво. Удмуртия. В селе Пугачёво Малопургинского района сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Дознаватель МЧС России Алексей Шаклеин рассказал, что владелец машины сначала услышал хлопок под капотом, а затем машина начала гореть. Водитель сразу вызвал пожарных и начал искать первичные средства пожаротушения, но в автомобиле не оказалось огнетушителя.

Спустя 5 минут после звонка на место прибыли огнеборцы и ликвидировали возгорание. За такое короткое время огонь уничтожил моторный отсек легковушки, а также повредил салон и лакокрасочное покрытие кузова.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за разгерметизации топливной системы. 

Сотрудники МЧС советуют жителям региона регулярно проверять электропроводку и исправность всех систем своего автомобиля. Также нужно всегда возить в багажнике огнетушитель, так как он поможет быстро потушить пожар и минимизирует последствия. 

 

11:30, 27 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#возгорание