#Ижевск\n#Удмуртия\n#кафе\n#возгорание
Источник фото: МЧС по Удмуртии
Там началось тление жировых отложений.  

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ликвидировали возгорание в кафе «Кинза» на улице Пушкинской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

По предварительным данным, в вентиляционной шахте на площади 0,5 кв. м начали тлеть жировые отложения. Чтобы ликвидировать возгорание, потребовалось два порошковых огнетушителя.

Из кафе самостоятельно эвакуировались 42 человека. Никто не пострадал.

Напомним, что это второй пожар в данном заведении. 13 марта 2023 года в кафе также загорелась вентиляция.  

