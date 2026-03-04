Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ликвидировали возгорание в кафе «Кинза» на улице Пушкинской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

По предварительным данным, в вентиляционной шахте на площади 0,5 кв. м начали тлеть жировые отложения. Чтобы ликвидировать возгорание, потребовалось два порошковых огнетушителя.

Из кафе самостоятельно эвакуировались 42 человека. Никто не пострадал.

Напомним, что это второй пожар в данном заведении. 13 марта 2023 года в кафе также загорелась вентиляция.