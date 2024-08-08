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Ижевчанина заключили под стражу по обвинению в дискредитации ВС РФ

13:00, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчанина заключили под стражу по обвинению в дискредитации ВС РФ
13:00, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#СИЗО\n#дискредитация ВС РФ\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
134
0

Мужчина комментировал записи в социальной сети «ВКонтакте».

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заключили под стражу по обвинению в публичной дискредитации Вооруженных Сил России. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии органов следствия, 42-летний обвиняемый в 2023 году в соцсети «ВКонтакте» писал под записями комментарии, дискредитирующие ВС РФ. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.  

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя об избрании меры пресечения.

Несмотря на это, суд заключил мужчину под стражу на два месяца, до 6 октября.

13:00, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#СИЗО\n#дискредитация ВС РФ\n#суды