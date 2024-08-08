Ижевчанина заключили под стражу по обвинению в дискредитации ВС РФ

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заключили под стражу по обвинению в публичной дискредитации Вооруженных Сил России. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии органов следствия, 42-летний обвиняемый в 2023 году в соцсети «ВКонтакте» писал под записями комментарии, дискредитирующие ВС РФ. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя об избрании меры пресечения.

Несмотря на это, суд заключил мужчину под стражу на два месяца, до 6 октября.