Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

Бездомного ижевчанина поместили в изолятор по обвинению в убийстве 

10:10, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Бездомного ижевчанина поместили в изолятор по обвинению в убийстве 
10:10, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#бомжи\n#убийство\n#суды
Фото: unsplash.com (Kenny Nguyễn)
135
0

По версии следствия, он забил человека битой.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по обвинению в убийстве под стражу заключили ранее судимого бездомного местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда.

По версии следствия, 21 июля 2024 года 47-летний обвиняемый находился в лесополосе вблизи дома №1 на проспекте имени Калашникова, где в ходе конфликта с незнакомым 55-летним потерпевшим ударил его не менее трех раз битой по голове. В результате открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

Суд отправил бродягу в изолятор на два месяца – до 22 сентября 2024 года.

10:10, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#бомжи\n#убийство\n#суды