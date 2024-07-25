Бездомного ижевчанина поместили в изолятор по обвинению в убийстве 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по обвинению в убийстве под стражу заключили ранее судимого бездомного местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда.

По версии следствия, 21 июля 2024 года 47-летний обвиняемый находился в лесополосе вблизи дома №1 на проспекте имени Калашникова, где в ходе конфликта с незнакомым 55-летним потерпевшим ударил его не менее трех раз битой по голове. В результате открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

Суд отправил бродягу в изолятор на два месяца – до 22 сентября 2024 года.