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Условное наказание получила ижевская мама, из-за которой задохнулся ребенок 

18:01, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Условное наказание получила ижевская мама, из-за которой задохнулся ребенок 
18:01, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
117
0
#дети\n#мама\n#смерть\n#Ижевск\n#алкоголь
Фото: ИА «Сусанин»
117
0

Женщина уснула на диване, нечаянно закрыв своим телом рот и нос малыша.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка получила условное наказание за причинение смерти младенцу по неосторожности. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Вечером ноября 2023 года 27-летняя подсудимая находилась в квартире со своим мужем и его приятелем. Они совместно употребляли спиртное. Будучи нетрезвой, женщина легла на диван, не убедившись в безопасности своего десятидневного малыша. Подсудимая уснула, нечаянно закрыв ребенку рот и нос, из-за чего малыш задохнулся.

В судебном заседании женщина вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил мать к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

18:01, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
117
0
#дети\n#мама\n#смерть\n#Ижевск\n#алкоголь