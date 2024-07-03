Условное наказание получила ижевская мама, из-за которой задохнулся ребенок 

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка получила условное наказание за причинение смерти младенцу по неосторожности. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Вечером ноября 2023 года 27-летняя подсудимая находилась в квартире со своим мужем и его приятелем. Они совместно употребляли спиртное. Будучи нетрезвой, женщина легла на диван, не убедившись в безопасности своего десятидневного малыша. Подсудимая уснула, нечаянно закрыв ребенку рот и нос, из-за чего малыш задохнулся.

В судебном заседании женщина вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил мать к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.