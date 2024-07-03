Группа новосибирских мошенников получила условное наказание в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Завьяловский суд назначил условное наказание восьми жителям Новосибирской области за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

В 2020 году осужденные объединились в группу для хищения денег у жителей разных регионов России. Жертвами мошенников становились люди, пытавшиеся взять кредит. Группу возглавил организатор, осознавший возможность такого заработка.

Участники группы обманывали потерпевших, убеждая последних, что банк готов предоставить кредит. После этого злоумышленники уверяли потерпевших в необходимости оплатить банковские услуги в виде комиссии, электронной подписи и страховки по кредиту, а также услуги курьера по доставке кредитных документов. Затем мошенники узнавали номера банковских карт жертв, которые потом использовали в качестве реквизитов для оплаты.

Чтобы убедить потерпевших в том, что им звонят реальные сотрудники банка, осужденные указывали номер «горячей линии банка». При звонке туда людям сообщили ложную информацию об условиях получения кредита в банке.

Таким образом, мошенники переводили деньги со счета потерпевших на подконтрольные их группе счета. В результате преступной деятельности пострадали 30 жителей разных регионов страны на общую сумму более 2,3 млн рублей.

Подсудимые вину признали частично, полагая, что их необоснованно посчитали организованной группой. В остальном вину признали полностью, принесли извинения потерпевшим.

С учетом всех обстоятельств суд назначил лидеру группы наказание в виде условного лишения свободы на шесть лет с испытательным сроком четыре года. Остальные участники группы получили от четырех лет лишения свободы условно и разными испытательными сроками. Исковые требования потерпевших удовлетворены.