Над Можгинским районом пролетели самолёты Военно-воздушных сил России

Можга. Удмуртия. Жителей Можгинского района взбудоражил полёт самолётов над деревней Верхние Юри. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Утром 9 июля местные жители заметили в небе 5 самолётов. Снимки летающих аппаратов начали быстро распространяться в соцсетях.

Людям сообщают, что над деревней Верхние Юри пролетели самолёты Военно-воздушных сил России. Это пилотажные группы из Перми, которые будут участвовать в Пермском авиационном фестивале «Крылья Пармы» (0+). В настоящий момент идёт подготовка к этому мероприятию. Увиденные самолёты летят из аэропорта «Караишево» Республики Татарстан в аэропорт «Фролово» Пермского края.