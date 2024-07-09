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Над Можгинским районом пролетели самолёты Военно-воздушных сил России

12:30, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Над Можгинским районом пролетели самолёты Военно-воздушных сил России
12:30, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
405
0
#Можга\n#Удмуртия\n#самолёты
Фото: vk.com/mozhgatoday
405
0

Они будут участвовать в авиационном фестивале в Перми.

Можга. Удмуртия. Жителей Можгинского района взбудоражил полёт самолётов  над деревней Верхние Юри. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Утром 9 июля местные жители заметили в небе 5 самолётов. Снимки летающих аппаратов начали быстро распространяться в соцсетях. 

Людям сообщают, что над деревней Верхние Юри пролетели самолёты Военно-воздушных сил России. Это пилотажные группы из Перми, которые будут участвовать в Пермском авиационном фестивале «Крылья Пармы» (0+). В настоящий момент идёт подготовка к этому мероприятию. Увиденные самолёты летят из аэропорта «Караишево» Республики Татарстан в аэропорт «Фролово» Пермского края. 

12:30, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
405
0
#Можга\n#Удмуртия\n#самолёты