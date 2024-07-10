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В пострадавшей от дождя ледовой арене Можги устраняют выявленные недочеты

08:30, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В пострадавшей от дождя ледовой арене Можги устраняют выявленные недочеты
08:30, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
183
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ремонт
Фото: скриншот видео Дениса Парахина
183
0

Ливневую систему уже восстановили.

Можга. Удмуртия. В Можге устранят недочёты ледовой арены «Можга арена». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта республики Денис Парахин. 

Напомним, что в ночь на 7 июля из-за обилия осадков в здании ледовой арены повредилась ливневая система водоотведения. В результате пострадал потолок на первом этаже и оказались подтоплены помещения. 

Ливнёвку уже восстановили, сейчас специалисты устраняют другие недочёты. 

«Вместе с представителями министерства строительства, управления капитального строительства правительства Удмуртской Республики, проектировщиками, генподрядчиками ведём работу по устранению тех недочётов, которые были выявлены в ходе эксплуатации, ищем консолидированное решение», — заявил Денис Парахин. 

Отмечается, что во время инцидента тренировки в здании не прекращались. Сейчас объект также функционирует в полную мощность. Нет никаких сложностей с точки зрения функционирования инженерных систем.

Напомним, что арену открыли в декабре 2020 года.  

08:30, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
183
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ремонт