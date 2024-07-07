Сломавшаяся ливнёвка привела к подтоплению помещений ледовой арены в Можге

Можга. Удмуртия. Из-за повреждения ливнёвой системы водоотведения произошло подтопление ледовой арены в Можге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Удмуртии.

Видеозаписи с подтопленными помещениями арены «Можга арена» распространились в соцсетях утром 7 июля. Люди предполагали, что в здании обрушился потолок.

Пресс-служба Минспорта Удмуртии пояснила, что ливнёвка сломалась из-за обильных осадков. В результате в части помещений первого этажа здания оказался повреждён потолок. Отмечается, что сама ледовая арена не пострадала.

Систему водоотведения уже восстановили. В настоящий момент помещения приводят в нормативное состояние. Тренировочный процесс идёт в штатном режиме.

Напомним, что ледовую арену открыли в Можге в декабре 2020 года.