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Сломавшаяся ливнёвка привела к подтоплению помещений ледовой арены в Можге

12:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сломавшаяся ливнёвка привела к подтоплению помещений ледовой арены в Можге
12:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#дожди\n#поломка
Фото: скриншот с видео группы «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН | ИЖЕВСК»
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Повреждение произошло из-за сильных дождей.

Можга. Удмуртия. Из-за повреждения ливнёвой системы водоотведения произошло подтопление ледовой арены в Можге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Удмуртии. 

Видеозаписи с подтопленными помещениями арены «Можга арена» распространились в соцсетях утром 7 июля. Люди предполагали, что в здании обрушился потолок. 

Пресс-служба Минспорта Удмуртии пояснила, что ливнёвка сломалась из-за обильных осадков. В результате в части помещений первого этажа здания оказался повреждён потолок. Отмечается, что сама ледовая арена не пострадала. 

Систему водоотведения уже восстановили. В настоящий момент помещения приводят в нормативное состояние. Тренировочный процесс идёт в штатном режиме.

Напомним, что ледовую арену открыли в Можге в декабре 2020 года.  

 

12:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
191
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дожди\n#поломка