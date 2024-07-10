Газету «Можгинские вести» признали одной из лучших газет России

Издание вошло в число победителей конкурса Союза журналистов РФ.
Можга. Удмуртия. Газета «Можгинские вести» стала одной из лучших газет России. Как сообщается на сайте Союза журналистов России, накануне были подведены итоги конкурса «10 лучших газет России 2024» (18+), учреждённого СЖ РФ и журналом «Журналистика и медиарынок».
Экспертный совет конкурса проанализировал дизайн и контент газет, проектную деятельность редакций, веб-сайты и аккаунты изданий в социальных сетях. Конкурс проводится с 2014 года и его главной целью является сбор и распространение информации об опыте российской прессы по созданию и распространению общественно значимого контента.
В числе победителей оказались газеты из Благовещенска, Белгорода, Липецка, Пензы — всего 12 изданий. В их числе — «Можгинские вести», единственная газета-победитель из Удмуртии.
«Я считаю, что это победа не только наша, это общая заслуга всех редакций Удмуртии благодаря постоянному обмену опытом. <…> Выражаю огромную благодарность своему любимому коллективу за качественно проделанную работу, за высокий профессионализм и выдающееся трудолюбие!» — сказал главный редактор «Можгинских вестей» Владимир Ившин.
Организаторы в номинации «Лучший проект» также отметили проект «Деревенька моя» газеты «Вперёд» из Балезино. В номинации «Лучшая работа по развитию территории» также оказалась газета «Новый путь» из села Дебёсы.