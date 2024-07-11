Разрыв печени произошёл у жительницы Удмуртии при падении с самоката

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врачи санавиации помогли спасти пациентку с разрывом печени. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

23-летняя девушка была доставлена вертолётом из Можги в Ижевск. Пациентка получила множественные травмы и разрыв печени при падении с самоката. После лечения в районной больнице было принято решение о медицинской эвакуации пациентки в 1-ю РКБ.

«Пациентку мы перевозили в тяжёлом состоянии. У неё была гематома печени с прорывом в желчевыводящие пути. С борта вертолёта она сразу же была доставлена в операционную», — рассказал заведующий Республиканским центром экстренной медицинской помощи 1-й РКБ Андрей Багаутдинов.

Хирурги больницы провели экстренную операцию, которая прошла успешно. Сейчас девушка выписана на амбулаторное лечение.

Всего за первое полугодие 2024 года проведено 59 вылетов санавиации в УР. В 56 случаях врачи провели эвакуацию пациентов, ещё 3 раза специалисты вылетали на консультацию в отдаленные районы республики.

«Чаще всего вылетать приходится на сердечно-сосудистые катастрофы, травмы после дорожно-транспортных происшествий, ожоги. Но бывают и другие, нестандартные случаи. Например, недавно мы доставили вертолетом санитарной авиации из Сюмсинского района в Ижевск 90-летнюю бабушку. Её укусила гадюка», — добавил Андрей Багаутдинов.