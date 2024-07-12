Подростков из Ижевска подозревают в мошенничестве в отношении 85-летних женщин

Ижевск. Удмуртия. Подростков из Ижевска подозревают в мошенничестве, совершенном в отношении 85-летних женщин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следователей, 16-летний и 17-летний подростки вступили в преступную группу, которая занималась тем, что звонила пожилым людям и говорила, что их родственник попал в аварию, поэтому срочно требуются деньги.

Подросткам досталась роль курьеров. В сумме они получили у трех 85-летних женщин из Можги и Ижевска 990 тыс. рублей. Часть денег ребята оставили себе, всё остальное отправили мошенникам.

Следователям предстоит выяснить, причастны ли подростки к другим эпизодам.