83-летний мужчина погиб при пожаре в Киясовском районе

Киясово. Удмуртия. В деревне Карамас-Пельга Киясовского района погиб 83-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошел днём 5 января. По предварительным данным, огонь разгорелся из-за выпавших из печки углей. Пожар повредил имущество в доме, а также стены и потолок на площади 56 кв. м.

Пожарные обнаружили тело пенсионера на полу рядом с огнетушителем, который стоял в углу комнаты. Выяснилось, что мужчина жил в доме один. Спасатели предполагают, что дедушка услышал звук пожарного извещателя и пошел за огнетушителем, чтобы самому справиться с огнём. В силу своего возраста дедушка плохо слышал и ходил, в результате чего не успел потушить возгорание.

Отмечается, что это уже 8 случай гибели людей на пожарах с начала 2024 года. В 2023 году за 5 дней праздников таких случаев не зафиксировали.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Удмуртии устанавливать в домах пожарные извещатели и уделять пожилым родственникам больше внимания.