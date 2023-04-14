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Пожарные в Удмуртии ликвидируют новые возгорания в районе реки Буй

09:40, 14 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Пожарные в Удмуртии ликвидируют новые возгорания в районе реки Буй
09:40, 14 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
51
0
#Удмуртия\n#пожары\n#МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС УР
51
0

В Камбарском районе Удмуртии вновь обнаружены очаги горения сухой травы.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе близ реки Буй вновь обнаружены новые очаги горения сухой травы. На месте работают пожарные, сотрудники лесной охраны и добровольцы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о новых очагах пожара в прибрежной зоне реки буй поступило 13 апреля в 14:46.  На этот раз огонь начал распространяться со стороны села Амзя Республики Башкортостан. Работу пожарных осложняет труднопроходимая для техники местность и ветреная погода.

Напомним, 12 апреля огнеборцам удалось ликвидировать ландшафтный пожар в Камбарском районе на площади свыше 190 гектаров.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности. На фоне сухой и ветреной погоды нельзя разбрасывать окурки, жечь мусор и траву.

09:40, 14 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
51
0
#Удмуртия\n#пожары\n#МЧС