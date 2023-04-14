Пожарные в Удмуртии ликвидируют новые возгорания в районе реки Буй

Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе близ реки Буй вновь обнаружены новые очаги горения сухой травы. На месте работают пожарные, сотрудники лесной охраны и добровольцы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о новых очагах пожара в прибрежной зоне реки буй поступило 13 апреля в 14:46. На этот раз огонь начал распространяться со стороны села Амзя Республики Башкортостан. Работу пожарных осложняет труднопроходимая для техники местность и ветреная погода.

Напомним, 12 апреля огнеборцам удалось ликвидировать ландшафтный пожар в Камбарском районе на площади свыше 190 гектаров.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности. На фоне сухой и ветреной погоды нельзя разбрасывать окурки, жечь мусор и траву.