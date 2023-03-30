В Удмуртии оштрафовали слесаря газовой службы, по вине которого люди получили ожоги

Сарапул. Удмуртия. Слесаря газовой службы в Удмуртии оштрафовали на 25 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, по вине мужчины два человека получили различные по степени ожоги головы, шеи, рук и ног. Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Подсудимый, работая в эксплуатационной газовой службе, выполнял работы по первичному пуску газа в котельной одного из домов деревни Соколовка Сарапульского района.

Молодой человек приступил к работе, не дождавшись ответственного лица, кроме того, в помещении присутствовали собственник дома и еще один работник газовой службы.

Не включив сигнализатор загазованности, он стал проводить продувку газовоздушной смеси. После, не проверив помещение на загазованность, приступил к розжигу котла. Газовоздушная смесь воспламенилась. Люди получили ожоги.

По итогу суд, помимо штрафа, лишил слесаря на полгода права заниматься деятельностью, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Судья учел состояние здоровья мужчины, наличие малолетних детей, а также заглаживание им вреда, причиненного потерпевшим.