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В Ижевске задержали подозреваемого в разбойном нападении в отделении банка

11:59, 21 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске задержали подозреваемого в разбойном нападении в отделении банка
11:59, 21 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#банк\n#разбой
Фото: arzik2
19
0

Им оказался 22-летний безработный ранее судимый ижевчанин.

Ижевск. Удмуртия. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ижевске задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения в отделении банка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Им оказался 22-летний безработный ижевчанин. Молодой человек был ранее судим за свершение кражи.

Подозреваемый вошёл в помещение на улице Клубной Ижевска, где находятся банкоматы. Молодой человек увидел, как женщина сняла с банковской карты денежные средства и подошел к ней. Достав из рукава куртки нож, злоумышленник пригрозил им женщине, после чего выхватил у нее из рук 9 тыс. рублей и скрылся.

Похищенные денежные средства молодой человек успел потратить на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России («Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

11:59, 21 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#банк\n#разбой