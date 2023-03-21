В Ижевске задержали подозреваемого в разбойном нападении в отделении банка

Ижевск. Удмуртия. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ижевске задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения в отделении банка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Им оказался 22-летний безработный ижевчанин. Молодой человек был ранее судим за свершение кражи.

Подозреваемый вошёл в помещение на улице Клубной Ижевска, где находятся банкоматы. Молодой человек увидел, как женщина сняла с банковской карты денежные средства и подошел к ней. Достав из рукава куртки нож, злоумышленник пригрозил им женщине, после чего выхватил у нее из рук 9 тыс. рублей и скрылся.

Похищенные денежные средства молодой человек успел потратить на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России («Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.