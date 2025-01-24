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Ранее судимого жителя Ижевска подозревают в избиении незнакомца битой

14:20, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ранее судимого жителя Ижевска подозревают в избиении незнакомца битой
14:20, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой\n#избиение
Источник фото: unsplash.com (Winston Chen)
35
0

Также он заставил потерпевшего перевести ему деньги.  

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26-летний местный житель подозревается в разбойном нападении с бейсбольной битой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Ранее в полицию обратился 24-летний ижевчанин. Он рассказал, что вечером во дворе одного из домов по улице 40 лет Победы поссорился с незнакомым мужчиной из-за девушки. После конфликта оппонент ворвался в квартиру и несколько раз ударил его деревянной битой в живот. Также злоумышленник заставил перевести на свой счёт 3 750 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». 

Полиция задержала подозреваемого — 26-летнего ранее судимого жителя Ижевска. Его поместили в изолятор временного содержания. 

14:20, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой\n#избиение