Ранее судимого жителя Ижевска подозревают в избиении незнакомца битой

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26-летний местный житель подозревается в разбойном нападении с бейсбольной битой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее в полицию обратился 24-летний ижевчанин. Он рассказал, что вечером во дворе одного из домов по улице 40 лет Победы поссорился с незнакомым мужчиной из-за девушки. После конфликта оппонент ворвался в квартиру и несколько раз ударил его деревянной битой в живот. Также злоумышленник заставил перевести на свой счёт 3 750 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Полиция задержала подозреваемого — 26-летнего ранее судимого жителя Ижевска. Его поместили в изолятор временного содержания.