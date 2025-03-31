Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили двух местных жителей, которые напали на человека у бара и забрали его деньги. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В августе 2024 года утром 51-летний и 36-летний мужчины около одного из баров Ижевска напали на незнакомого человека. Один из злоумышленников толкнул прохожего в грудь, достал из кармана нож, а затем начал угрожать убийством и требовать деньги. Когда потерпевший рассказал, что не имеет с собой наличных и деньги лежат на банковском счету, то нападавшие потребовали перевести средства на счёт одного из них.

В результате потерпевший перевел нападавшим все свои сбережения — 1 376 рублей. Убедившись, что у него больше нет средств, преступники скрылись и потратили деньги.

А в сентябре 2024 года один из подсудимых последовал за посетителем кафе. Злоумышленник несколько раз ударил человека по лицу, похитил из сумки мобильный телефон стоимостью 16 тыс. рублей и ушел.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК России («Разбой») и пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Суд приговорил одного из обвиняемых к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а второго — к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.