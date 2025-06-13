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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчанин украл продукты из магазина и угрожал охраннику заражённым шприцом

11:05, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ижевчанин украл продукты из магазина и угрожал охраннику заражённым шприцом
11:05, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
354
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#разбой\n#магазин\n#воровство
Источник фото: unsplash.com (Raghavendra V. Konkathi
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Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении с использованием шприца. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Утром мужчина пришёл в гипермаркет, положил в карманы и портфель товары с полок и попытался выйти, не оплатив продукты. Охранник остановил мужчину и попросил вернуть похищенное. После этого подозреваемый достал шприц и начал угрожать тем, что является носителем тяжёлого заболевания, после чего скрылся.

Подозреваемым оказался 32-летний ранее судимый мужчина. В данный момент он задержан и заключён под стражу. Отмечается, что за данное преступление предусмотрено лишение свободы сроком до десяти лет.

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11:05, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
354
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#разбой\n#магазин\n#воровство