Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении с использованием шприца. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Утром мужчина пришёл в гипермаркет, положил в карманы и портфель товары с полок и попытался выйти, не оплатив продукты. Охранник остановил мужчину и попросил вернуть похищенное. После этого подозреваемый достал шприц и начал угрожать тем, что является носителем тяжёлого заболевания, после чего скрылся.

Подозреваемым оказался 32-летний ранее судимый мужчина. В данный момент он задержан и заключён под стражу. Отмечается, что за данное преступление предусмотрено лишение свободы сроком до десяти лет.