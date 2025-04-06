Глазов. Удмуртия. Глазовский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу 49-летнего местного жителя, обвиняемого в вооружённом ограблении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, преступление произошло 31 марта. Находясь в наркотическом опьянении в квартире своей знакомой, мужчина взял нож, вышел на лестничную площадку и, угрожая 14-летней девушке, похитил её мобильный телефон.

Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции. Учитывая его криминальное прошлое — ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности — суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта за решётку на два месяца.

Расследование продолжается.