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Вооружённый ножом глазовчанин отобрал телефон у 14-летней девушки

16:17, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Вооружённый ножом глазовчанин отобрал телефон у 14-летней девушки
16:17, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Глазов\n#Удмуртия\n#разбой
Источник фото: unsplash.com
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В момент совершения преступления обвиняемый был под «веществами».

Глазов. Удмуртия. Глазовский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу 49-летнего местного жителя, обвиняемого в вооружённом ограблении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, преступление произошло 31 марта. Находясь в наркотическом опьянении в квартире своей знакомой, мужчина взял нож, вышел на лестничную площадку и, угрожая 14-летней девушке, похитил её мобильный телефон.

Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции. Учитывая его криминальное прошлое — ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности — суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта за решётку на два месяца.

Расследование продолжается.

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16:17, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
7
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#разбой