Страдающая потерей памяти женщина выпала из окна восьмого этажа в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске погибла женщина, выпавшая из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

65-летняя женщина, страдающая потерей памяти, жила с родственниками на улице Советской. 2 августа она осталась одна в квартире на 8 этаже. Около 15:00 пенсионерка решила покинуть квартиру через окно. Спускаясь по шторе, женщина сорвалась и погибла.

По данному факту следственное управление СКР по Удмуртии начало проверку.