Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

Страдающая потерей памяти женщина выпала из окна восьмого этажа в Ижевске

14:20, 03 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Страдающая потерей памяти женщина выпала из окна восьмого этажа в Ижевске
14:20, 03 августа, 2022
Екатерина Сентемова
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#многоквартирный дом\n#память\n#пострадавшие
Фото: unsplash.com
155
0

Она сорвалась со шторы, с помощью которой хотела покинуть квартиру.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске погибла женщина, выпавшая из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике. 

65-летняя женщина, страдающая потерей памяти, жила с родственниками на улице Советской. 2 августа она осталась одна в квартире на 8 этаже. Около 15:00 пенсионерка решила покинуть квартиру через окно. Спускаясь по шторе, женщина сорвалась и погибла.

По данному факту следственное управление СКР по Удмуртии начало проверку.

14:20, 03 августа, 2022
Екатерина Сентемова
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#многоквартирный дом\n#память\n#пострадавшие