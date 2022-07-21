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В Удмуртии задержали напавшего на прохожих с битой мужчину

14:20, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
В Удмуртии задержали напавшего на прохожих с битой мужчину
14:20, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#пьяные\n#побои\n#уголовное дело\n#пострадавшие
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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От побоев пострадали 37-летний и 19-летний жители села Яр.

Яр. Удмуртия. В Удмуртии задержали 26-летнего мужчину, который избил прохожих бейсбольной битой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Вечером в селе Яр пьяный местный житель возле продуктового магазина заметил двух прохожих — 37-летнего мужчину и 19-летнего молодого человека. У обвиняемого возникло чувство неприязни к этим людям, в результате чего он достал из своего автомобиля биту и набросился на прохожих. После нанесения побоев злоумышленник решил скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). 

Отмечается, что мужчина уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Сейчас с него взяли подписку о невыезде. За совершенное преступление его могут лишить свободы на срок до 7 лет.

14:20, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
165
0
#Удмуртия\n#пьяные\n#побои\n#уголовное дело\n#пострадавшие