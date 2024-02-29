Участник СВО в Удмуртии выплатил дочери алименты

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске мужчина погасил долг по алиментам перед своей дочерью, вернувшись из зоны проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Удмуртии.

По решению суда гражданин обязан был выплачивать алименты на содержание дочери 2007 года рождения в размере четверти всех видов дохода. На основании исполнительного документа в Воткинском районном отделении судебных приставов в отношении него возбуждено исполнительное производство. Долгое время отец уклонялся от уплаты алиментов, официально не трудоустраивался, материальной помощи ребёнку не оказывал. В результате задолженность составила 770 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно в отношении должника применял меры принудительного характера. Однако мужчина нашёл выход сам, заключив контракт с Министерством обороны РФ и отправившись защищать Родину.

Вернувшись из зоны проведения СВО, мужчина явился к судебному приставу-исполнителю в отделение и погасил задолженность по алиментам перед своим ребёнком в полном объёме.