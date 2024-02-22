Алиментщика в Удмуртии отправили на принудительные работы

Воткинск. Удмуртия. Житель Воткинска за неоднократную неуплату алиментов будет отбывать наказание в виде принудительных работ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что 35-летний подсудимый с июня по сентябрь 2023 года, зная о наличии вступившего в законную силу решения суда о взыскании алиментов, являясь трудоспособным и не имеющим ограничений по трудоустройству, без уважительных причин не работал, мер к трудоустройству не предпринимал, на учёт в центр занятости не вставал, денежные средства на содержание несовершеннолетней дочери не выплачивал.

В связи с чем у подсудимого образовалась задолженность по уплате алиментов в размере 57 533 руб. 26 коп. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме.

Исследовав представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде принудительных работ на срок 5 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства с отбыванием наказания в исправительном центре, определенном территориальным органом уголовно-исполнительной системы.