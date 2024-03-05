Житель Ижевска выплатил детям алименты, чтобы выехать за границу

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска выплатил задолженность по алиментам, чтобы выехать за границу. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

До совершеннолетия двух своих детей мужчина обязан каждый месяц выплачивать им алименты, равные сумме прожиточного минимума. Эти средства направляются на содержание ребят. Так как горожанин нерегулярно посылал деньги, то у него скопился долг в размере более 630 тыс. рублей.

Чтобы простимулировать человека выплатить задолженность, судебный пристав-исполнитель ограничил ижевчанина в праве выезда за пределы России. Мужчина как раз собирался на отдых в другую страну, поэтому быстро оплатил долг.

«Принятая судебным приставом-исполнителем столь жёсткая мера принудительного воздействия на неплательщика имела для детей самые положительные последствия», — отмечает пресс-служба УФССП по Удмуртии.