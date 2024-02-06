В Санкт-Петербурге обнаружили находящегося в розыске ижевского музыканта

Санкт-Петербург. Ленинградская область. Ижевского музыканта, разыскиваемого судебными приставами за уклонения от уплаты алиментов, нашли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Он задолжал своим детям от разных браков 1,2 млн рублей. Установлено, что мужчина нигде официально не работает. Он выступает в составе рэп-дуэта и ведёт деятельность в качестве звукорежиссёра. Должник купил билет из Санкт-Петербурга в Москву. На вокзале его уже ждали судебные приставы и сотрудники транспортной полиции. Задание об обнаружении и опросе им передали удмуртские коллеги.

Мужчина дал объяснения, также его предупредили об ответственности за неуплату алиментов. Должнику выписали требование о явке в отдел судебных приставов по месту жительства.

Напомним, мужчину разыскивают с февраля 2023 года.