Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

В Санкт-Петербурге обнаружили находящегося в розыске ижевского музыканта

17:30, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Санкт-Петербурге обнаружили находящегося в розыске ижевского музыканта
17:30, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
63
0
#Санкт-Петербург\n#приставы\n#алименты
Фото: УФССП по Удмуртии
63
0

Мужчину разыскивали приставы за уклонение от уплаты алиментов.

Санкт-Петербург. Ленинградская область. Ижевского музыканта, разыскиваемого судебными приставами за уклонения от уплаты алиментов, нашли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Он задолжал своим детям от разных браков 1,2 млн рублей. Установлено, что мужчина нигде официально не работает. Он выступает в составе рэп-дуэта и ведёт деятельность в качестве звукорежиссёра. Должник купил билет из Санкт-Петербурга в Москву. На вокзале его уже ждали судебные приставы и сотрудники транспортной полиции. Задание об обнаружении и опросе им передали удмуртские коллеги.

Мужчина дал объяснения, также его предупредили об ответственности за неуплату алиментов. Должнику выписали требование о явке в отдел судебных приставов по месту жительства.

Напомним, мужчину разыскивают с февраля 2023 года.

17:30, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
63
0
#Санкт-Петербург\n#приставы\n#алименты