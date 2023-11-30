В Удмуртии ищут отца-алиментщика, задолжавшего бывшей супруге 2,3 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается розыск злостного неплательщика алиментов Максима Фоминых 1982 года рождения. Он задолжал своей бывшей жене на содержание детей 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Мужчина обязан был выплачивать своей бывшей супруге средства на содержание сыновей 2012 и 2013 годов рождения в 2,5 размера прожиточного минимума. Однако Фоминых алименты не выплачивал, жизнью детей не интересовался и участия в воспитании не принимал. Также мужчина скрывался от приставов.

В результате должник был объявлен в исполнительный розыск.

«УФССП России по Удмуртской Республике обращается к гражданам, если вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, просим сообщить в Дежурную часть по телефону 8 (3412) 27-12-88 или в Отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников по номеру 8 (3412) 27-13-40», — обратились к гражданам в УФССП по Удмуртии.