Двое мужчин погибли при пожаре в одной из деревень Глазовского района

Перед этим они несколько дней выпивали.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе идёт доследственная проверка по факту пожара и гибели в огне двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

В ходе проверки установлено, что в деревне Гулеково около 02:00 11 октября загорелся жилой дом. После ликвидации огня на пепелище обнаружены тела двух мужчин — 58-летнего хозяина постройки и его 52-летнего знакомого. Накануне они выпивали в течение нескольких дней.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.