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Двое мужчин погибли при пожаре в одной из деревень Глазовского района

17:55, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
Двое мужчин погибли при пожаре в одной из деревень Глазовского района
17:55, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
704
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#пожар
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике
704
0

Перед этим они несколько дней выпивали.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе идёт доследственная проверка по факту пожара и гибели в огне двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

В ходе проверки установлено, что в деревне Гулеково около 02:00 11 октября загорелся жилой дом. После ликвидации огня на пепелище обнаружены тела двух мужчин — 58-летнего хозяина постройки и его 52-летнего знакомого. Накануне они выпивали в течение нескольких дней.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.

17:55, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
704
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#пожар
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