Житель Глазова может получить срок за взлом страниц в соцсетях и рассылку спама

С 2020 по март 2021 года он совершил 8 преступлений.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны переписки пользователей социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

С 2020 года по март 2021 года 35-летний мужчина совершил 8 преступлений. В интернете он получал доступ к личным страницам пользователей одной из социальных сетей и через личные переписки рассылал спам и рекламу. За это он получал деньги на свой банковский счет. Из-за массовой рассылки рекламы, которая приходила другим пользователям, доступ в их аккаунты блокировались.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки граждан») и части 2 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Обвиняемого могут лишить свободы на 4 года.