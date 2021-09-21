Попытка остановить пьяного водителя в Ижевске обернулась погоней

Задержать лихача удалось на улице 9 января.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после погони госавтоинспекторами был задержан пьяный водитель. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

19 сентября, около 16:00, бдительные граждане сообщили в дежурную часть об автомобиле «LADA Granta», за рулём которого находился явно пьяный водитель. Для проверки информации на место выехал патруль.

Лихача обнаружили на улице Репина. Стражи порядка потребовали через громкоговоритель остановить автомобиль, но в этот момент он ускорил движение. Водитель пытался скрыться. Началось преследование.

Нарушитель, игнорируя сигналы патруля, двигался на большой скорости, представляя угрозу для окружающих. Остановить получилось лишь на улице 9 января. За рулём «LADA Granta» оказался мужчина 1984 года рождения с признаками опьянения. Это подтвердила экспертиза (1,25 мг/л).

В отношении лихача возбудили несколько административных дел. Автомобиль поместили на спецстоянку.