В Ижевске автомобиль «Ауди» наехал на стоящую скорую и скрылся с места ДТП

Водитель и пассажир пострадавшей машины получили незначительные травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в автомобиль скорой помощи въехала «Ауди». Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла 19 сентября в 4 часа утра на улице Холмогорова, 9.

После наезда на УАЗ, иномарка врезалась в ограждение. Водитель скрылся с места ДТП.

Мужчина 1963 года рождения, управлявший санитарным автомобилем и его пассажир — механик гаража, получили незначительные травмы. По информации Минздрава Удмуртии, мужчинам не потребовалась госпитализация и они оба продолжили работу.

По данному факту возбуждено дело об административном нарушении. Виновник аварии находится в розыске.