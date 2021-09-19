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В Ижевске автомобиль «Ауди» наехал на стоящую скорую и скрылся с места ДТП

14:02, 19 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске автомобиль «Ауди» наехал на стоящую скорую и скрылся с места ДТП
14:02, 19 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
594
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобиль\n#скорая помощь\n#пострадавшие
Фото: vk.com (Виталий Козионов)
594
0

Водитель и пассажир пострадавшей машины получили незначительные травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в автомобиль скорой помощи въехала «Ауди». Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла 19 сентября в 4 часа утра на улице Холмогорова, 9.

После наезда на УАЗ, иномарка врезалась в ограждение. Водитель скрылся с места ДТП.

Мужчина 1963 года рождения, управлявший санитарным автомобилем и его пассажир — механик гаража, получили незначительные травмы. По информации Минздрава Удмуртии, мужчинам не потребовалась госпитализация и они оба продолжили работу.

По данному факту возбуждено дело об административном нарушении. Виновник аварии находится в розыске.

14:02, 19 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
594
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобиль\n#скорая помощь\n#пострадавшие
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