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На «Ижводоканале» нашли нарушения, которые привели к утечке хлора

18:20, 15 июля, 2021
Анна Торхова
На «Ижводоканале» нашли нарушения, которые привели к утечке хлора
18:20, 15 июля, 2021
Анна Торхова
339
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижводоканал
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
339
0

Несоблюдение правил не позволило вовремя предотвратить аварию.

Ижевск. Удмуртия. На «Ижводоканале» нашли нарушения, которые привели к утечке хлора. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на руководителя следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустама Тугушева.

По его словам, на предприятии выявили нарушения правил обращения с опасными объектами. «Несоблюдение установленных правил не дало возможности своевременно предотвратить утечку хлора», - добавил Тугушев.

О виновности конкретных лиц говорить рано. Предстоит дать оценку работе поставщика хлора из Татарстана и тому, как газ эксплуатировали на предприятии в Ижевске.

Напомним, 2 июля на станции водоподготовки в Ижевске произошел выброс хлора из-за разгерметизации одной из емкостей. Утечка составила около 800 кг. Никто в результате инцидента в больницу с жалобами не обращался. Следователи возбудили уголовное дело, свою проверку начала и прокуратура Удмуртии.

18:20, 15 июля, 2021
Анна Торхова
339
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижводоканал