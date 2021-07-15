Несоблюдение правил не позволило вовремя предотвратить аварию.

Ижевск. Удмуртия. На «Ижводоканале» нашли нарушения, которые привели к утечке хлора. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на руководителя следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустама Тугушева.

По его словам, на предприятии выявили нарушения правил обращения с опасными объектами. «Несоблюдение установленных правил не дало возможности своевременно предотвратить утечку хлора», - добавил Тугушев.

О виновности конкретных лиц говорить рано. Предстоит дать оценку работе поставщика хлора из Татарстана и тому, как газ эксплуатировали на предприятии в Ижевске.

Напомним, 2 июля на станции водоподготовки в Ижевске произошел выброс хлора из-за разгерметизации одной из емкостей. Утечка составила около 800 кг. Никто в результате инцидента в больницу с жалобами не обращался. Следователи возбудили уголовное дело, свою проверку начала и прокуратура Удмуртии.