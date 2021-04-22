Тело обвиняемого в убийстве женщины в Ижевске обнаружили в Татарстане

После того как правоохранители заблокировали дом, в котором скрывался мужчина, он убил знакомого и свел счеты с жизнью.

Агрыз. Татарстан. Подозреваемый в убийстве продавца магазина на улице Клубной в Ижевске пытался спрятаться в Татарстане. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Татарстану, было установлено, что мужчина с подельником могут скрываться в деревне Мукшур Агрызского района. Там жил отец одного из них.

Правоохранители вычислили заброшенный дом и блокировали его. Один из разыскиваемых убил второго, а после свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Напомним, что вечером 20 апреля в магазин на улице Клубной в Ижевске зашел мужчина и на глазах покупателей выстрелил в продавца. Скончавшаяся женщина – бывшая сожительница обвиняемого. 42-летнего мужчину объявили в розыск.