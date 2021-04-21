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В Ижевске возбудили уголовное дело после убийства продавца в магазине на улице Клубной

09:20, 21 апреля, 2021
Юрий Абашев
В Ижевске возбудили уголовное дело после убийства продавца в магазине на улице Клубной
09:20, 21 апреля, 2021
Юрий Абашев
922
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#стрельба\n#убийство
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике
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Подозреваемым является бывший супруг погибшей.

Ижевск. Удмуртия. По факту убийства 37-летней ижевчанки возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Вечером 20 апреля года в один из магазинов на улице Клубной зашёл 42-летний мужчина и при покупателях выстрелил в продавца из «огнестрела». От полученного ранения женщина скончалась на месте, а злоумышленник скрылся на автомобиле. Установлено, что стрелявший и потерпевшая являются бывшими супругами. 

Возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом»). Следователи осмотрели место преступления и опросили свидетелей. Злоумышленник объявлен в розыск. 

09:20, 21 апреля, 2021
Юрий Абашев
922
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стрельба\n#убийство