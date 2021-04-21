В Ижевске возбудили уголовное дело после убийства продавца в магазине на улице Клубной

Подозреваемым является бывший супруг погибшей.

Ижевск. Удмуртия. По факту убийства 37-летней ижевчанки возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Вечером 20 апреля года в один из магазинов на улице Клубной зашёл 42-летний мужчина и при покупателях выстрелил в продавца из «огнестрела». От полученного ранения женщина скончалась на месте, а злоумышленник скрылся на автомобиле. Установлено, что стрелявший и потерпевшая являются бывшими супругами.

Возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом»). Следователи осмотрели место преступления и опросили свидетелей. Злоумышленник объявлен в розыск.